La Catedral de Salamanca ha acogido la eucaristía de acción de gracias por el Año Jubilar

Este sábado 27 de septiembre, la Catedral de Salamanca ha acogido la eucaristía de acción de gracias por el Año Jubilar ‘Peregrinos de la esperanza’. Durante esta solemne misa, abierta al público, todos los asistentes han podido formar parte de uno de los instantes más importantes para la fe cristina de la temporada.

A esta jornada cargada de emoción ha asistido Carmen Seguín, la concejala de Tradiciones.

También este sábado, a las 17:30 horas, se celebrará una procesión extraordinaria con la Virgen de la Esperanza. Partirá desde la Catedral Nueva y se dirigirá al convento de San Esteban, en un recorrido de alrededor de tres kilómetros por el centro histórico de la capital.

Durante el itinerario, la imagen se detendrá en diferentes templos e instituciones, como la iglesia de la Clerecía, la capilla de la Vera Cruz, San Pablo o en el convento de las Siervas de María, en la Rúa, donde estas ofrecerán un canto.