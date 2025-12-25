La Catedral de Salamanca mantiene sus visitas guiadas semanales para que los salmantinos redescubran su patrimonio

La Catedral de Salamanca mantiene su programa de visitas guiadas semanales dirigido especialmente a los salmantinos, con el objetivo de invitarles a redescubrir su templo, conocer mejor su historia y poner en valor la riqueza patrimonial, artística y espiritual que custodia.

Estas visitas se realizan todos los lunes a las 16:30 horas, con un recorrido general por la Catedral que permite acercarse a sus principales espacios, elementos arquitectónicos y significado cultural para la ciudad.

Además, el Cabildo ha incorporado una nueva propuesta que se desarrolla los miércoles a las 16:30 horas, centrada en los monumentos funerarios de la Catedral bajo el título “Monumentos funerarios de la Catedral: un paso hacia la eternidad”. Salamanca conserva en su seo numerosos sepulcros de obispos a lo largo de la historia, desde Ieronimus hasta don Mauro Rubio Repullés, que se muestran como lugares de memoria y esperanza.

La visita concluye con la proyección del audiovisual “El Juicio Final de la Catedral Vieja de Salamanca. Una mirada de fe y un mensaje de esperanza”, que permite al visitante profundizar en la interpretación de este conjunto artístico.

Para participar en cualquiera de estas visitas es necesaria inscripción previa, que puede realizarse en el Palacio Episcopal o a través del correo electrónico: catedral@catedralsalamanca.org.