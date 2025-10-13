Todas las categorías sanitarias cobrarán el complemento de los sábados en Salamanca

El Servicio de Salud de Castilla y León, el SACYL, acordó el pasado viernes, 10 de octubre, junto a los sindicatos de la región ampliar el cobro a los sábados en todas categorías sanitarias.

Antes de ello, lo cobraba tanto enfermeras como TCAES, ampliando el rango a todas las categorías profesionales en pro de buscar la igualdad entre todas las personas que trabajan en los centros sanitarios. Asimismo, han declarado que de este modo todos los sanitarios con turnos diurno y rotatorios.

Según recoge Redacción Médica, también han expresado que se espera que el personal que trabaja únicamente de turno nocturno, también reciba este complemento, además de los demás trabajadores como aquellos que están en C1 y C2, además de celadores y operarios de servicio.

El precio que se cobrará será de 13,49 hasta los 20,28 euros, mientras que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y en un periodo de tres meses se debería contar en la nómina con este pago.