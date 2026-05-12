El CAUSA celebra el Día de la Enfermería con seis reconocimientos

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha celebrado este martes un acto con motivo del Día Internacional de la Enfermería, en el que se han entregado seis menciones de reconocimiento a profesionales y equipos de la Dirección de Enfermería.

El acto, celebrado a las 10:30 horas, ha estado presidido por la directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares, junto a la directora de Enfermería, Verónica Sánchez. Una de las señas de identidad de estos reconocimientos es que las candidaturas son propuestas directamente por los propios profesionales, lo que pone en valor el trabajo interno y el reconocimiento entre iguales.

En esta edición han sido galardonados la jefa de Unidad de Enfermería de Cirugía Cardiaca y Torácica, Celia Sierra García; la enfermera de Nefrología y Diálisis, Alicia Tejada Gómez; el equipo de Enfermería del Hospital de Día Médico; la Comisión de Cuidados de Enfermería (2023-2026); el equipo de Técnicos Superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico del área de Hematología y Morfología; y el equipo impulsor de las I Jornadas Regionales de TCAE de SACYL.

Desde la dirección del centro se ha destacado que este modelo de reconocimiento, que ya suma siete ediciones, permite visibilizar la labor de distintos perfiles profesionales dentro del ámbito de la enfermería y reforzar el trabajo en equipo dentro del complejo asistencial.

Paralelamente, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca se ha sumado a la celebración con una campaña bajo el lema “Donde empieza el cuidado, empieza la salud”, centrada en la prevención, el acompañamiento y la innovación en cuidados.

La iniciativa, puesta en marcha en todos los centros de salud y consultorios de la provincia, busca acercar la figura de la Enfermera Especialista en Familiar y Comunitaria a la ciudadanía. Para ello, se ha instalado cartelería interactiva con códigos QR que permiten acceder a contenidos audiovisuales en los que los propios profesionales explican su labor diaria.