El CAUSA celebra la Semana de las Enfermedades Raras con un acto simbólico

El Hospital de Salamanca ha iniciado en la mañana de este lunes la celebración de la Semana de las Enfermedades Raras, adelantando así los actos con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora el próximo 28 de febrero (29 en años bisiestos) bajo el lema: “Porque cada persona importa”.

La iniciativa busca concienciar sobre las patologías de baja prevalencia y mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos, poniendo en valor el impacto que estas enfermedades tienen en la vida de las personas y sus familias.

El acto simbólico, que se ha desarrollado a las 13:00 horas, ha sido presentado por Carmen Rodríguez Pajares, directora gerente del CAUSA, y ha contado con la participación de destacados profesionales del ámbito de las enfermedades raras en Castilla y León.

Durante la celebración, los asistentes pudieron dejar plasmados sus mejores deseos en una escultura de un árbol blanco, obra de una estudiante de Bellas Artes y donada al CAUSA, símbolo del apoyo y la esperanza para quienes conviven con estas patologías. La jornada finalizó con un concierto de piano a cargo de Marta Nuño Hierro, pediatra neonatóloga del centro, y Marta Blanco Linartowicz, estudiante de Fisioterapia de la USAL, y una fotografía de grupo que cerró el acto.