El CAUSA celebra las VII Jornadas de Investigación de Enfermería con más de 450 asistentes

El Salón de Actos del Dioscórides acoge este miércoles y jueves las VII Jornadas de Investigación de Enfermería del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), una cita ya consolidada en el ámbito sanitario que este año se celebra bajo el lema “Al son del cuidado”.

El encuentro ha reunido a más de 350 profesionales sanitarios y más de 100 estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y ciclos formativos de grado medio y superior, convirtiéndose en uno de los foros de referencia para la actualización y difusión del conocimiento en cuidados.

En esta edición se han presentado 99 trabajos de investigación, de los cuales 25 han sido seleccionados para su defensa oral y 74 en formato póster.

El programa incluye contenidos de gran variedad y actualidad. La conferencia inaugural, titulada “La música cura”, ha sido impartida por Virginia Castelló Castro, presidenta de la Asociación Música en Vena, que ha destacado el impacto terapéutico de la música en distintos entornos sanitarios.

A lo largo de las jornadas se desarrollan varias mesas de comunicaciones centradas en líneas de trabajo como los avances en investigación, la evidencia científica aplicada a los cuidados, el uso de la inteligencia artificial en la práctica enfermera y las estrategias de humanización en la atención sanitaria.

Además, se han organizado talleres especializados, entre ellos uno dedicado a la musicoterapia en cuidados paliativos y otro centrado en la fisioterapia dirigida a pacientes críticos, ambos muy bien recibidos por los asistentes.

El acto de clausura, previsto para este jueves, lleva por título “Siempre avanzando” y contará con la participación de la Dirección de Enfermería del CAUSA, que pondrá el broche final.