El CAUSA homenajea al profesor y médico Sisinio de Castro del Pozo por el 50º aniversario del Hospital Clínico

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) celebró este martes 25 de noviembre, un emotivo acto de homenaje al profesor y médico Sisinio de Castro del Pozo, coincidiendo con el 50º aniversario del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y el 30º aniversario de su fallecimiento en 1995. El encuentro sirvió para recordar la figura ejemplar que dejó una profunda huella en la sanidad salmantina.

El salón de actos del hospital acogió a profesionales sanitarios, compañeros, amigos y familiares en un encuentro "institucional, amable y muy sentido". La ceremonia fue presentada por Carmen Rodríguez, gerente del CAUSA, y contó con la presencia destacada de Mercedes Moreno Alcalde, viuda del profesor Sisinio de Castro, lo que confirió al acto un significado especial.

Durante aproximadamente una hora, se sucedieron intervenciones que rememoraron las múltiples facetas de Sisinio de Castro: como médico, jefe de servicio, profesor y, sobre todo, su dimensión más personal. Las palabras de figuras como Javier Laso Guzmán, José Ángel Martín Oterino, Cándido Martín Luengo, y otros ponentes, emocionaron a los presentes, demostrando que tres décadas no han borrado su legado.

Entre los asistentes institucionales también se encontraban Luis Alberto Álvarez, gerente de salud de área de Salamanca, y Mar Abad, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.

Nacido en Fuente de Santa Cruz (Segovia) en 1931, Sisinio de Castro se doctoró en Medicina y, tras una estancia en Múnich, obtuvo por oposición la Cátedra de Patología General de la Facultad de Medicina de la USAL en 1970. Fue un universitario ejemplar, volcado en sus alumnos, a quienes transmitía con sencillez y precisión sus conocimientos sobre fisiopatología y semiología, siempre con una máxima: "nunca olvidar la importancia de pensar que tras cada enfermo hay una persona".

Su obra más emblemática, el "Manual de Patología General", se convirtió en una herramienta clave que contribuyó a la formación de innumerables promociones de médicos en España. Además, fue director del Departamento de Medicina de la USAL y una de sus líneas de investigación más destacadas fue el estudio del metabolismo del hierro.

El recuerdo del profesor Sisinio de Castro permanece vivo en Salamanca: un aula de la Facultad de Medicina y el Centro de Salud de Garrido Norte llevan su nombre. Tal y como se puso de manifiesto en el homenaje, su herencia más valiosa es haber sembrado vocaciones e inspirado una forma de entender la medicina que sigue guiando a las nuevas generaciones de profesionales.