Cayetana Álvarez de Toledo: “La política se ha convertido en un ruido ensordecedor y, de repente, Alfonso es un remanso de paz”

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acudido este martes a Salamanca para presidir un acto con militantes del PP y donde ha defendido la gestión del candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, además de apelar a la participación de los jóvenes en la vida política.

Previamente, y dentro de la programación de campaña del partido de cara a las elecciones autonómicas de este domingo, ha visitado la Plaza Mayor y la carpa de campaña en el Teatro Liceo junto a cargos del Partido Popular de Salamanca y miembros de las listas electorales.

En el acto central de su visita, ante un salón abarrotado, elogió el liderazgo de Mañueco, al que ha definido como “la autoridad sobria y adulta de los hechos”, destacando que “la política se ha convertido en un ruido ensordecedor y, de repente, Alfonso es un remanso de paz, de certezas”.

La diputada popular ha subrayado que el presidente autonómico representa “la eficacia como ética pública, la solvencia y la seguridad” y ha asegurado que la gestión del salmantino es “una garantía para todos los ciudadanos de esta comunidad”. En ese sentido, ha defendido que gobernar “significa cuidar de la gente y proporcionar el entorno necesario para mejorar la vida de jóvenes, mayores y familias”.

En esa línea, Álvarez de Toledo también ha destacado trayectoria de los gobiernos del PP en la comunidad y aseguró que Castilla y León se ha consolidado como “una de las grandes comunidades del bienestar en España”. A su juicio, la región es “uno de los mejores lugares para vivir”, aunque señaló que muchas veces sus propios ciudadanos no son conscientes de ello.

Durante el acto, la dirigente popular volvió a tener palabras contra Sánchez, Bolaños, Ábalos o Santiago Abascal, y apeló a los ciudadanos para cambiar la situación del país: “España no está condenada a la división. España va a ser lo que cada ciudadano decida que sea”, afirmó, defendiendo la necesidad de un proyecto político “fuerte y claro” que permita “rearmar el Estado, regenerar la democracia y volver a unir a la nación”.

En relación con la importancia de los próximos comicios autonómicos, que tendrán lugar este domingo, la diputada ha recordado el papel histórico de Castilla y León con el país: “Aquí nació España y aquí debe defenderse España”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado que fue en Castilla y León donde el Partido Popular inició su camino hacia el Gobierno central con José María Aznar”.

El acto, que estuvo presentado por el presidente provincial del partido, Carlos García Carbayo, también contó con la intervención del presidente de Nuevas Generaciones, Ángel Porras, que intentó lanzar diferentes preguntas a la diputada. Una de ellas hablaba indirectamente sobre una posible eclosión del voto de los jóvenes con Vox y si existía indiferencia entre la juventud hacia la política.

Para su respuesta Álvarez de Toledo se ha dirigido a los jóvenes, a quienes ha pedido implicarse en la política pese al descrédito que, según ha valorado, sufra su profesión: “La política es hoy uno de los oficios más desprestigiados, pero no hay nada más importante”, ha asegurado. “Las decisiones de los políticos afectan a todos los ámbitos de la vida, desde el más pequeño hasta cuestiones que pueden afectar a la vida y la muerte de las personas”.

Por ese motivo ha animado a los jóvenes a participar en la vida pública y a no caer en el rechazo generalizado hacia los políticos: “Que no se dejen llevar por la idea de que todos son iguales ni por la política de las vísceras o de las modas”.

Durante su extensa intervención también ha criticado el discurso “pesimista y rupturista” que, a su juicio, mantienen otras formaciones políticas, frente al proyecto del Partido Popular, que definió como “un reformismo vigoroso que quiere fortalecer España y dar continuidad a su historia”.

Finalmente, la diputada insistió en la necesidad de un gobierno fuerte en Castilla y León tras las elecciones autonómicas. “Necesitamos un PP fuerte, un gobierno fuerte y una mayoría fuerte para poner los intereses de los castellanos y leoneses por delante de todo”, concluyó.