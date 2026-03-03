CCOO alerta del deterioro asistencial y la sobrecarga laboral en el Hospital de Salamanca

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado de una situación “insostenible” en el hospital, donde, según denuncia, las plantillas actuales son claramente insuficientes y no cumplen con el ratio adecuado entre profesionales y pacientes. Esta falta de personal, advierte, está provocando una sobrecarga asistencial constante, aumentando los riesgos laborales y comprometiendo la calidad y la seguridad de la atención sanitaria en la mayoría de los servicios.

Entre las situaciones más preocupantes, el sindicato señala la ausencia de personal de enfermería y de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de guardia en la unidad de hemodinámica para cubrir las intervenciones de implantación de marcapasos durante las tardes y noches. Según explican esta carencia obliga a que los profesionales de la UCI de Coronarias abandonen temporalmente la atención directa de sus propios pacientes para asumir estos procedimientos.

CCOO también pone el foco en el área de obstetricia, donde en el turno nocturno una única TCAE debe atender a 18 recién nacidos y a sus respectivas madres, una situación que consideran incompatible con una atención segura y de calidad.

La sobrecarga se extiende igualmente al servicio de diálisis. Según el sindicato, el mismo personal de consultas externas debe hacerse cargo simultáneamente de la atención domiciliaria y de las consultas programadas, lo que incrementa la presión asistencial y dificulta una adecuada organización del trabajo.

A estas carencias se suma, según la organización sindical, el incumplimiento del pacto de vacaciones y permisos firmado con SACYL. CCOO asegura que en el 90% de las unidades los días solicitados por los profesionales no se conceden con la antelación mínima de una semana, lo que dificulta la conciliación de la vida laboral y personal y evidencia, a su juicio, una falta de planificación.

Por último, el sindicato denuncia que la plantilla operacional —concebida para cubrir incidencias puntuales— está siendo utilizada para sustituir bajas por enfermedad o jubilaciones. Esta práctica, advierte, deja al hospital sin margen de respuesta ante situaciones imprevistas.

Desde CCOO insisten en que el problema no solo afecta a los trabajadores, sino que repercute directamente en la ciudadanía. Por ello, exigen a la Gerencia la adopción urgente de medidas que garanticen ratios asistenciales suficientes, el cumplimiento de los acuerdos laborales y una planificación adecuada de los recursos humanos, subrayando que solo con condiciones laborales dignas y seguras puede garantizarse una sanidad pública de calidad.