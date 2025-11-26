El CEAS del barrio San José se traslada temporalmente hasta el Centro Municipal de La Vega debido a filtraciones de agua

El Centro de Acción Social (CEAS) del Ayuntamiento de Salamanca en el barrio de San José, situado en la plaza de Santa Cecilia, ha tenido que ser temporalmente reubicado debido a una filtración de agua provocada por los trabajos de renovación de la cubierta de su comunidad de vecinos.

La entrada de agua ha causado desperfectos en los falsos techos de las dependencias municipales, generando riesgo de desprendimientos.

Ante el peligro que esta situación representa, el Ayuntamiento ha decidido priorizar la seguridad de su personal y de los usuarios del servicio. Por ello, la atención del CEAS de San José se traslada temporalmente al Centro Municipal Integrado (CMI) de La Vega, ubicado en la plaza del mismo barrio.

La prestación de servicios en el CMI de La Vega se mantendrá hasta que la empresa responsable de las obras de renovación de la cubierta finalice los trabajos y repare la totalidad de los daños en los falsos techos del local de San José.

Además de la atención social, las actividades comunitarias que se realizaban habitualmente en la plaza de Santa Cecilia también se trasladarán al CMI de La Vega.

La única excepción es la mudanza de las actividades de la Asociación de Mujeres Tertulia, que se trasladan al Espacio de Participación San José ‘Pepita Mena’, ubicado en la calle Maestro Argenta, 18.