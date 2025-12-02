Celebrado el sorteo para participar en la Cabalgata de Reyes de Salamanca de 2026

El sorteo para participar en la Cabalgata de Reyes de 2026 en Salamanca se ha celebrado en la mañana de este martes en la Sala de la Palabra de Teatro Liceo.

Todos los inscritos entre el número 213 y el 312 comprendidos en edades de entre 7 y 11 años serán quienes acompañen a Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente en sus carrozas durante el desfile que tendrá lugar el día 5 de enero desde las 19:00 horas. De igual manera, los mayores de 12 años que participarán serán los comprendidos entre el número 60 y el 134, aunque en esta ocasión serán figurantes a pie.

Todos ellos deberán ir al Teatro Liceo los días 10, 11 o 12 de diciembre de 09:00 a 14:00 horas para retirar a tiempo la acreditación en la que figuran como participantes y que deberán llevar consigo el día de la Cabalgata.

El listado completo de las personas que han sido seleccionadas se puede consultar en el siguiente enlace.