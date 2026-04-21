Más de un centenar de profesionales del ámbito biotecnológico y agroalimentario se reúnen en Salamanca en el Green Innovation Forum

Más de 120 profesionales de 75 entidades procedentes de cinco países del ámbito biotecnológico y agroalimentario se reúnen en Salamanca en el Green Innovation Forum celebrado en el Palacio de Congresos desde primera hora de la mañana de este martes 21 de abril.

El evento organizado por la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca ha permitido debatir sobre las oportunidades que ofrece la biotecnología "como herramienta clave para responder a los retos a los que se enfrenta la industria agroalimentaria".

En la apertura ha participado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que ha señalado que el Green Innovation Forum “encaja a la perfección” con Salamanca, destacando que el Ayuntamiento forma parte de AseBio desde 2024, “una decisión coherente con una estrategia de ciudad muy clara ya que Salamanca está impulsando una nueva industrialización basada en el conocimiento, la tecnología, la investigación y la logística”.

Carbayo también ha recordado que Salamanca es una ciudad que ha apostado por la infraestructura verde de "forma seria, planificada y participativa" y que actualmente tiene más del doble de zonas verdes municipales de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) con más de 127.000 árboles y 55.000 arbustos.

La presidenta de AseBio, Cristina Nadal, ha expresado que “el Green Innovation Forum refleja el compromiso del sector biotecnológico con la transformación del sistema productivo y alimentario, poniendo la innovación al servicio de los grandes retos globales. Desde AseBio vamos a seguir impulsando espacios que conecten talento, industria e inversión, y que permitan acelerar la llegada al mercado de tecnologías con impacto real y sostenible”.

Celebración del Green Innovation Forum 2026 en Salamanca | Ayuntamiento de Salamanca

La biotecnología aplicada a la alimentación ha sido otro de los ejes centrales del foro, que se ha explorado cómo herramientas como la fermentación de precisión, el uso de enzimas y soluciones basadas en el microbioma están transformando el desarrollo de alimentos e ingredientes más sostenibles y nutritivos. Al mismo tiempo, se ha analizado el recorrido de la innovación científica hacia su aplicación comercial, examinando desde las patentes hasta el escalado industrial y las oportunidades que surgen para convertir nuevas tecnologías en proyectos empresariales viables.

Asimismo, se ha debatido sobre la revolución que está experimentando el sector de los bioestimulantes a través de las innovaciones biotecnológicas. Por último, se ha puesto el foco en cómo monetizar y transformar el CO₂ en productos de alto valor mediante el análisis de casos reales.

El programa ha puesto el acento en los entornos regulatorios de experimentación, con el lanzamiento pionero del Sandbox AgriFoodTech. Al mismo tiempo, se ha analizado el recorrido de la innovación científica hacia su aplicación comercial.