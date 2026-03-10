Centenares de trabajadores de Majorel se manifiestan en Salamanca por los posibles despidos: "No somos números, somos familias"

Desde hace semanas, los trabajadores de Majorel están viviendo un auténtico calvario, donde hasta 169 trabajadores se verán afectados por el Expediente de Regulación de Empleo que se aplicará tanto en Salamanca, como en Barcelona con 67 personas afectadas, Jerez de la Frontera con 48, Zaragoza con 30 y Madrid con 15, un total de 329 despidos donde la provincia salmantina será la que más sufra.

De este modo, se produce el tercer ERE en los últimos tres años en la sede charra, tras el primero que se produjo en 2023, con veinte despidos en la misma empresa; o el segundo donde hubo un total de 38 personas afectadas. Majorel indicaba que todo se debía a causas organizativas, al igual que en esta ocasión, lo que ha hecho que los sindicatos dieran la voz de alarma y por ende organizaran movilizaciones en la plaza del Liceo durante este martes, 10 de marzo.

Representantes sindicales han indicado que "nosotros no vemos esas causas productivas porque en Salamanca sigue habiendo empleo, por lo que no defendemos que eches a gente de empresa mientras siga habiendo gente que quiera trabajar".

Algunos de los ayuntamientos en los que viven bastantes de las personas afectadas ya han transmitido su apoyo, entre ellos el Ayuntamiento de Salamanca presentando una moción el pasado viernes, 6 de marzo, o el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada cuyo alcalde, Pedro Samuel Martín, se reunió con CCOO, UGT, USO, CGT y CSIF.

Posibles trabajadores afectados por el ERE de Majorel se manifiestan en Salamanca | Anass Álvarez

Por otro lado, una de las soluciones sería el teletrabajo, donde "este servicio de puede dar desde casa en Salamanca atendiendo a toda España, pero veremos que ocurre cuando se cierre la mesa de negociación el 18 de marzo".

Como no podía ser de otra forma, han destacado que "queremos hacer entender a la empresa que no es solo un despido. Que no somos números, somos personas, familias y trabajadores y trabajadoras".

Una de las personas exponía a SALAMANCA24HORAS que "tengo casi 50 años y una hija a mi cargo, imaginate que difícil es vivir esto". Al igual que ella, otras familias también se verán en situaciones similares.

Por último, a modo de aliento y esperanza han alzado la voz por todas esas familias que se verán afectadas, con un mensaje muy claro que llevarán por bandera: "El empleo, nuestro empleo, lo defenderemos y no nos rendiremos".