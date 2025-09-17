El Centro de Alzheimer de Salamanca presenta un videojuego para detectar el deterioro cognitivo

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) de Salamanca acogerá este jueves, 18 de septiembre, la presentación de The Mind Guardian, un videojuego diseñado para detectar de forma temprana posibles signos de deterioro cognitivo en mayores de 55 años.

La aplicación, desarrollada por científicos de la Universidad de Vigo y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, utiliza una combinación de inteligencia artificial y pruebas cognitivas tradicionales. Su objetivo no es ofrecer un diagnóstico médico, sino clasificar al usuario según los resultados para determinar si podría tener un posible deterioro cognitivo.

La presentación contará con la presencia de Manuel José Fernández Iglesias, uno de los creadores del videojuego. El evento forma parte de la campaña “30 días, 30 gestos”, una iniciativa del CREA para fomentar la atención centrada en la persona, promover la autonomía y difundir conocimiento sobre el Alzheimer, una enfermedad que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo.