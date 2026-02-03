El Centro de Estudios Salmantinos convoca el Premio Villar y Macías 2026

El Centro de Estudios Salmantinos (CES) ha convocado el Premio Villar y Macías 2026. Los interesados tendrán hasta el 30 de abril para presentar sus trabajos de investigación, que tendrán que versar sobre temas salmantinos.

Los escritos deben tener una extensión mínima de 110 páginas y un máximo aproximado de 160 y presentarse en papel y en un pendrive o disco externo externo, bajo un lema o seudónimo, acompañados de un sobre cerrado donde se incluirán los datos personales del autor o autores. Este ha de entregarse a nombre del CES en la Torre del Clavero o en el Teatro Liceo.

El trabajo ganador será editado por el CES y su autor recibirá treinta ejemplares del mismo, así como una escultura personalizada del logo de la institución y un diploma acreditativo. De haber otro estudio con una calidad notoria para la comisión evaluadora, este decidirá premiarlo casi de la misma forma. La única diferencia es que la talla será sustituida por un accésit.

'Saturnino Charro Álvarez (1818-1902). Comercio, Industria y vida pública en la Salamanca del siglo XIX', de Francisco J. Barragués Tapia, se alzó con el Premio Villar y Macías de la pasada edición. Mientras, el accésit recayó en 'Cinema universitario (1955-1963): la cultura cinematográfica en Salamanca', obra presentada por Manuel Herrería Bolado.