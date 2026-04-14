El Centro de Investigación del Cáncer participa en un innovador proyecto de salud y diagnóstico del cáncer con Portugal

El Centro de Investigación del Cáncer tendrá un papel destacado en el área oncológica dentro del proyecto “New Health: Plataforma Transfronteriza de Innovación y Servicios Avanzados en Salud”. Se trata de una iniciativa de cooperación entre España y Portugal que busca modernizar el sistema sanitario de la Eurorregión mediante herramientas digitales, nuevos servicios asistenciales y una planificación conjunta en cardiología y oncología que se desarrollará entre 2026 y 2028 y cuenta con la participación de once entidades sanitarias, académicas y de investigación.

El Centro de Investigación del Cáncer, a través de la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (FICUS), participa como entidad beneficiaria aportando su experiencia en diagnóstico oncológico avanzado, biomarcadores y nuevas estrategias terapéuticas. El Centro de Investigación del Cáncer es el único centro en Castilla y León con un enfoque integral en investigación oncológica básica, traslacional y clínica, y dispone de servicios acreditados que dan soporte diagnóstico a hospitales de todo el país.

En el marco de New Health, el Centro de Investigación del Cáncer contribuirá al diseño de protocolos comunes y carteras de servicios compartidas, especialmente en programas de prevención y cribado y en la incorporación de tecnologías avanzadas al diagnóstico y tratamiento del cáncer. También participará activamente en las acciones de innovación abierta, conectando la investigación en cáncer con universidades, hospitales y empresas tecnológicas para acelerar la llegada de nuevas soluciones a los pacientes.

En palabras de Xosé Bustelo, director del Centro de Investigación del Cancer de Salamanca: “New Health representa una forma nueva de entender la cooperación sanitaria: compartir conocimiento, tecnología y capacidades para ofrecer mejores soluciones a los pacientes. Para el Centro de Investigación del Cáncer, formar parte de esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con una oncología de vanguardia, conectada con el sistema sanitario y orientada a generar impacto real en la vida de las personas.”

Una plataforma transfronteriza para planificar y compartir servicios

El proyecto contempla la creación de una plataforma transfronteriza de innovación y servicios avanzados en salud que funcionará como marco común de planificación, gobernanza y coordinación asistencial. Esta plataforma permitirá diseñar carteras de servicios sanitarios compartidas, acordar protocolos comunes y establecer mecanismos de derivación entre centros de ambos lados de la frontera, con especial atención a enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Entre los primeros hitos se encuentran la elaboración de un Plan Director de la Plataforma, la puesta en marcha de una oficina de información y un cuadro de mando digital para evaluar el impacto de las actuaciones.

La digitalización es uno de los ejes centrales de New Health. El consorcio desarrollará infraestructuras digitales comunes, como una historia clínica electrónica interoperable y espacios de datos compartidos, que permitirán que la información de los pacientes pueda ser consultada de manera segura por profesionales de ambos países. Además, se impulsarán herramientas de apoyo a la decisión clínica basadas en inteligencia artificial y en imagen médica avanzada, tanto para enfermedades cardiovasculares como oncológicas.

En las áreas rurales se desplegarán soluciones específicas de telemedicina, autocuidados y atención domiciliaria, con el objetivo de reducir desplazamientos, mejorar el seguimiento de pacientes crónicos y garantizar una atención más equitativa independientemente del lugar de residencia.

Nuevos servicios en cardiología y oncología

En cardiología, New Health desarrollará e implantará nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, mejorará los circuitos de derivación entre atención primaria y hospitales, y pondrá en marcha acciones piloto para una cartera de servicios cardiológicos comunes en toda la Eurorregión. Con ello se pretende detectar antes las principales dolencias cardiovasculares, optimizar los tiempos de respuesta y homogeneizar la calidad asistencial.

En oncología, el proyecto pondrá en marcha programas conjuntos de prevención y cribado, priorizando criterios de eficiencia y equidad, e integrará tecnologías avanzadas de soporte a la decisión clínica, incluyendo herramientas basadas en inteligencia artificial. Asimismo, se desarrollarán modelos innovadores de administración de tratamientos en proximidad (centros comarcales o domicilio), programas de hospitalización y teleasistencia domiciliaria y estrategias específicas para el manejo del dolor y el bienestar emocional del paciente oncológico.

New Health está coordinado por la Fundación Pública Galega de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y cuenta con 11 entidades con financiación, entre ellas universidades, hospitales de referencia, agencias de innovación sanitaria y centros de investigación de España y Portugal. La colaboración abarca Galicia, Castilla y León, Andalucía y el norte de Portugal, integrando a la Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), FISEVI y Hospital Virgen Macarena en Sevilla, la Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, el Instituto Português de Oncologia de Porto y la Fundación Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL), entre otros.

El presupuesto total asciende a 6.895.180,77 euros para el periodo 2026–2028, destinados a la creación de la plataforma, el despliegue de soluciones digitales, el desarrollo de nuevos servicios cardiológicos y oncológicos, la coordinación del proyecto y las actividades de visibilidad, transparencia y comunicación.