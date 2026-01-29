El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca analiza el impacto del género en la salud y la investigación

El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca se convertirá el próximo 3 de febrero en el epicentro de un debate crucial para el futuro de la medicina. A las 12:30 horas se acogerá la mesa redonda "Salud y perspectiva de género", una iniciativa de la Comisión de Igualdad del centro que busca transformar la manera en que entendemos la asistencia sanitaria y la investigación biomédica.

Lejos de ser una cuestión meramente social, la incorporación de la perspectiva de género es hoy un requisito de calidad asistencial. Según destaca la organización, el encuentro abordará riesgos críticos, como el desarrollo de Inteligencia Artificial basada en datos sesgados o cómo la aparente "neutralidad" en la comunicación médica puede invisibilizar desigualdades que ponen en riesgo la salud de las pacientes.

La jornada explorará por qué es vital que la ciencia deje de considerar el cuerpo masculino como el estándar universal, analizando cómo los sesgos de género influyen directamente en la precisión de los diagnósticos y la eficacia de los tratamientos.

El evento, moderado por la periodista especializada Puri Contreras (directora de Salud a Diario), contará con un elenco multidisciplinar para ofrecer una visión integral del problema:

Elisa Chilet: Doctora en Salud Pública y experta en equidad de género.

Amparo López Bernús: Especialista en Medicina Interna del Hospital de Salamanca.

Mapi Muñoz Muñoz: Periodista (Premio Gregorio Marañón 2021) y miembro de la alianza de la OMS contra la desinformación.

Silvia Rueda Pascual: Doctora en Ingeniería Informática y exdirectora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia.

La jornada es de acceso gratuito y está abierta tanto a profesionales del sector científico como al público general. Dado que el aforo es limitado, el CIC ha informado que es obligatorio realizar un registro previo para asistir.