El Centro de Mayores Trastormes adapta sus instalaciones para ofrecer menús completos y accesibles a demanda de los usuarios

El Ayuntamiento de Salamanca iniciará en próximas fechas los trabajos de adecuación en las instalaciones de la cafetería del Centro Municipal de Mayores Trastormes. El principal objetivo de estas obras es la instalación de una cadena de frío, una mejora esencial que permitirá ofrecer un servicio de restauración de mayor calidad y más completo a todos los usuarios del centro. Con esta acción, las personas mayores podrán disfrutar semanalmente de menús sanos y equilibrados a precios asequibles, consumidos en el propio comedor del centro y fomentando la convivencia.

Una vez que concluyan las actuaciones, tanto la cafetería como el restaurante, ubicados en la planta baja del edificio, quedarán perfectamente acondicionados. Esto garantizará los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria en la prestación del servicio. Con la puesta en marcha de estas nuevas dotaciones, el Consistorio salmantino da respuesta a una necesidad manifestada por las personas mayores que utilizan el centro, en su mayoría residentes de los barrios situados en la zona sur de la ciudad.

El espacio estará dividido en dos áreas funcionales. La primera zona estará dedicada al servicio de cafetería, mientras que la segunda estará habilitada para que las personas mayores puedan acceder al servicio de restaurante y disfrutar de los menús. Es destacable que en el diseño de ambas zonas se ha priorizado la accesibilidad y el confort. Esto se garantiza mediante la optimización de la iluminación natural y la implementación de sistemas de eficiencia energética, asegurando un confort térmico adecuado durante todo el año.

Paralelamente a la preparación de las instalaciones físicas, el Ayuntamiento ya ha comenzado los trámites necesarios para el procedimiento de licitación. Este proceso busca adjudicar la explotación de la cafetería y el restaurante con el objetivo de poner en marcha estos servicios con todas las garantías y a la mayor brevedad posible.