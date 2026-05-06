El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ expone hasta el 24 de mayo una muestra de los trabajos desarrollados por las ONG en 2025

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' mantendrá expuesta hasta el 24 de mayo una muestra que acoge los trabajos desarrollados por las ONG en 2025.

En la apertura de la exposición, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, explicó que los visitantes a través de fotografías podrá comprobar la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca en la financiación de proyectos de cooperación.

Este año, el Consistorio ha incrementado su colaboración: en la última convocatoria de 2026 se destinaron 81.000 euros en total, 6.000 euros más que en 2025.

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ expone hasta el 24 de mayo una muestra de los trabajos desarrollados por las ONG en 2025 | Ayuntamiento de Salamanca

Los diez proyectos que aparecen expuestos en esta muestra son:

El primer proyecto, de la Asociación Mundial para la Ayuda de los Pueblos Necesitados (AMAP), se desarrolló en Uganda para fortalecer el derecho a la educación de calidad y la mejora de la empleabilidad de jóvenes refugiados del distrito de Yumbe.

El segundo proyecto, de Salamanca Acoge, se desarrolló en El Salvador para promocionar la producción caprina en la comunidad Platanares del distrito de Jutiapa.

El tercer proyecto, de Delwende al servicio de la vida, se desarrolló en Mozambique con la construcción de una cocina en un hogar para jóvenes en Furancungo.

El cuarto proyecto, de la Casa Escuela Santiago Uno, se desarrolló en Marruecos para favorecer la escolarización en el poblado Tizgui y Ait Laaza.

El quinto proyecto, de Fundación Dilaya, se desarrolló en la República Democrática del Congo, para fortalecer la labor realizada por los centros de La Misericordia promoviendo los derechos de personas en situación de pobreza extrema del barrio Bipemba de Mbuji-Mayi.

El sexto proyecto, de Manos Unidas, se desarrolló en Haití para favorecer la seguridad alimentaria a través del agua, saneamiento y gestión territorial en Cerca la Source.

El séptimo proyecto, de Cruz Roja Española, se desarrolló en Honduras para propiciar el acceso al agua segura y saneamiento en comunidades de Marcala.

El octavo proyecto, de Amycos, se desarrolló en Bolivia para dotar de sistemas de abastecimiento de agua potable a las comunidades quechuas de Pucara y Chomoco de Colomi.

El noveno proyecto, de Solidaridad Educación y Desarrollo, tuvo lugar en Honduras para favorecer la educación y la formación profesional de adolescentes en situación de riesgo social en Comayagua.

El décimo proyecto, de Arcores España, se desarrolló en Ecuador para favorecer la atención integral a madres jóvenes y prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente en Guamote.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas; los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Posteriormente, la muestra recorrerá otros espacios municipales de la ciudad como los centros Vistahermosa (del 26 de mayo al 30 de junio); Victoria Adrados (del 1 de julio al 3 de agosto); y Trujillo (del 4 al 30 de agosto).