El Centro Municipal Integrado de La Vega y la Iglesia Vieja de Pizarrales renovarán su iluminación, sonido y escenario

El Centro Municipal Integrado (CMI) de La Vega y la Iglesia Vieja de Pizarrales verán mejorada su funcionalidad gracias las intervenciones lumínicas adjudicadas por el Ayuntamiento por un valor de 126.596, 06 euros. El objetivo es fomentar el asociacismo local y dinamizar la vida cultural de los barrios de la capital del Tormes. De hecho, los trabajos permitirán potenciar la red de espacios gestionados desde la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

La Vega contará con una nueva mesa de sonido y otra de control, dos monitores autoamplificados, dos cajas de medios agudos y dos subgraves, un micrófono inalámbrico de diadema y de mano, cuatro pies de micrófono extensible, tres micrófonos y un proyector de vídeo. También se renovarán los focos y se instalarán un telón de dos hojas y una pantalla de proyección.

La Iglesia Vieja de Pizarrales, por su parte, dispondrá de una nueva mesa de sonido, dos monitores autoamplificados, dos cajas de medios agudos y dos subgraves, seis pies de micrófono extensible, dos micrófonos inalámbricos de diadema y de mano, cuatro micrófonos y una pantalla de proyección. En cuanto a iluminación y escenografía, se colocarán focos, una mesa de control, telones ignífugos, telones de dos hojas, dos bambalinas y una pantalla de proyección.