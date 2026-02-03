El Centro Penitenciario de Topas registra 11 agresiones a sus trabajadores en 2025

El Centro Penitenciario de Topas ha registrado un total de 11 agresiones al personal laboral que trabaja en la institución el pasado 2025, datos nada positivos y que, según Comisiones Obreras indica la existencia de “indiferencia y falta de prevención al personal penitenciario en 2025”.

El aumento a nivel nacional ha sido de 4,33 por ciento, lo que “evidencia que las agresiones continúan descontroladas en Instituciones Penitenciarias y que la causa es no tener implantada una verdadera política de prevención y seguir con un protocolo, el PEAFA, que no evalúa, no protege y, además, nos deja fuera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

En cuanto al Centro Penitenciario de Topas, los motivos que han dado desde el sindicado ha sido la reducción de plantilla, el incremento de la población reclusa, la crisis de la sanidad penitenciaria y la falta de medidas preventivas eficaces.

Por otro lado, también han querido denunciar “la indefensión de las personas trabajadoras”, además de hacer hincapié en la no aparición de otro tipos de violencia como son las agresiones secuales, produciéndose “un incremento notable” mientras que “la Administración Penitenciaria se quita de en medio, ignorando la situación en unas ocasiones y, en otras, solamente comunicando al juzgado los hechos, ya que no hay ningún protocolo”.

Por último, desde CCOO también han querido destacar que en los últimos años se ha producido un aumento de estas agresiones “sin que se haya llevado a cabo una adaptación proporcional de la plantilla ni de los medios materiales. La sobreocupación de módulos, la elevada conflictividad y la presión diaria sobre el personal generan un clima de tensión permanente que incrementa de forma directa el riesgo de incidentes graves y agresiones a los trabajadores que a día de hoy siguen sin ser considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones”.