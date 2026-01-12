El Centro de Referencia Estatal de Alzheimer programa 21 acciones formativas en 2026

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) del Imserso ha publicado su plan de formación para 2026, que incluye un completo programa de actividades presenciales y online dirigidas a profesionales, cuidadores, familiares y personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre el Alzheimer y otras demencias.

Este plan se enmarca dentro del compromiso del CREA con la transferencia de conocimiento, la mejora continua de la calidad asistencial y la capacitación de los distintos agentes implicados en el cuidado y apoyo a las personas con demencia.

Para el próximo año, el centro de referencia del Imserso ha programado un total de 21 acciones formativas, de las cuales 11 se desarrollarán en modalidad online y 10 de forma presencial. En el ámbito de la teleformación, se ofertan cursos sobre rehabilitación cognitiva y funcional, roboterapia, musicoterapia, prevención de caídas, afrontamiento de la soledad en personas con demencia o la importancia de la neuropsicología en el diagnóstico temprano, entre otros contenidos.

Por su parte, los seminarios presenciales abordarán temas como la ética en los cuidados, el enfoque interdisciplinar de la alimentación, los aspectos psicosociales de las personas con demencia en situación de final de vida, la relación entre el síndrome de Down y la enfermedad de Alzheimer, así como la evaluación de la aptitud para la conducción en personas mayores, especialmente en casos de deterioro cognitivo leve.