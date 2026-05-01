El centro de Salamanca y la zona del río cortarán algunos puntos este domingo por la Vuelta Ciclista Salamanca Féminas

La Vuelta Ciclista Salamanca Féminas 2026 obligará a cortar varios puntos claves en la capital del Tormes, afectando principalmente a algunas calles del centro de la ciudad y el entorno del río.

Según ha especificado el Ayuntamiento de Salamanca, a partir de las 11:00 horas se verán afectadas la plaza de La Merced, calles Veracruz y Tentenecio, paseo de San Gregorio, Puente Romano, carretera de la Fregeneda, calle Buenaventura, paseo del Progreso, glorieta Vettones y Vacceos, Vía Helmántica, puente Enrique Estevan y paseo del Rector Esperabé.

Cortes de tráfico Vuelta Ciclista Féminas

Por otro lado, debido a que se concretarán los vehículos de los equipos participantes en la zona de salida, se prohibirá la circulación en las calles del Parque, Balmes, Trilingüe y Mazas.