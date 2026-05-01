El centro de Salamanca y la zona del río cortarán algunos puntos este domingo por la Vuelta Ciclista Salamanca Féminas
La celebración de la prueba en la capital del Tormes afectará varias vías que prohibirán el tráfico de vehículos a partir de las 11:00 horas
La Vuelta Ciclista Salamanca Féminas 2026 obligará a cortar varios puntos claves en la capital del Tormes, afectando principalmente a algunas calles del centro de la ciudad y el entorno del río.
Según ha especificado el Ayuntamiento de Salamanca, a partir de las 11:00 horas se verán afectadas la plaza de La Merced, calles Veracruz y Tentenecio, paseo de San Gregorio, Puente Romano, carretera de la Fregeneda, calle Buenaventura, paseo del Progreso, glorieta Vettones y Vacceos, Vía Helmántica, puente Enrique Estevan y paseo del Rector Esperabé.
Por otro lado, debido a que se concretarán los vehículos de los equipos participantes en la zona de salida, se prohibirá la circulación en las calles del Parque, Balmes, Trilingüe y Mazas.
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