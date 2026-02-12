El Centro Tormes+ acoge la clausura de la IV edición del programa de coworking con la presentación de 13 nuevos proyectos emprendedores

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, ha participado este jueves en la clausura de la IV edición del programa de coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI), desarrollado en el Centro Tormes+ en el marco de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech.

Durante el acto, celebrado con motivo del Demo Day, el concejal ha hecho entrega de los diplomas a los emprendedores participantes, quienes han presentado públicamente los proyectos desarrollados a lo largo de los últimos cinco meses. “Este programa de coworking se ha consolidado ya como una herramienta estratégica para que las ideas que nacen en Salamanca se transformen en empresas viables, con capacidad para generar actividad económica y empleo de calidad en nuestra ciudad. Detrás de cada uno de estos proyectos hay horas de trabajo, ilusión y compromiso por el futuro de Salamanca”, ha señalado el concejal de Promoción Económica.

En concreto, en el marco de este programa, se han seleccionado trece iniciativas en fase temprana que han contado con un espacio de trabajo gratuito en el Centro Tormes+, así como mentoring individualizado y talleres prácticos especializados para impulsar la consolidación y viabilidad de sus modelos de negocio.

Los proyectos realizados abarcan sectores diversos y de alto valor añadido, entre ellos la consultoría en Calidad, Lean Manufacturing y Mejora Continua para la optimización de procesos empresariales; una aplicación web para la gestión integral de empresas retail; la comercialización de una patente tecnológica; un nanolocalizador para relojes de alta gama y objetos de lujo; y servicios de diseño gráfico y web apoyados en estrategias de inteligencia artificial.

Asimismo, se han desarrollado iniciativas como un e-commerce de productores artesanos; una empresa de software a medida; un estudio digital estratégico y creativo especializado en hostelería y wellness; un centro integral de gimnasio, fisioterapia y terapias holísticas; un centro de terapias naturales; servicios de desarrollo de productos digitales; talleres creativos y artesanales con enfoque ecológico y de empoderamiento; y un proyecto de pañuelos y objetos de seda pintados a mano y serigrafiados.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Salamanca reafirma su apuesta por el emprendimiento como eje clave de su estrategia Salamanca Tech, contribuyendo a impulsar nuevos proyectos empresariales, retener talento y generar más y mejores oportunidades para el conjunto de la ciudadanía.