Cerca de 18.000 personas disfrutaron de la Jornada de Puertas Abiertas en Salamanca durante las Ferias y Fiestas

La Jornada de Puertas Abiertas, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas, congregó este miércoles a 17.868 visitantes que aprovecharon la ocasión para descubrir y recorrer algunos de los principales espacios patrimoniales e institucionales de la ciudad.

El lugar que recibió un mayor número de visitantes fue el Edificio Histórico de la Universidad, con 2.330 personas, seguido por el Museo de Historia de Automoción, con 2.096, y el Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis, que atrajo a 2.034 visitantes. La Casa Consistorial también registró una gran afluencia con 1.970 asistentes.

Otros espacios destacados fueron la Torre de los Anaya, que contó con 1.221 visitantes; las Torres de la Catedral, con 1.201; y las Torres de la Clerecía (Scala Coeli), con 1.073. Además, el Parque de Bomberos recibió a 1.050 personas y las dependencias de la Policía Local fueron recorridas por 500 ciudadanos.

En el ámbito museístico, la Sala de Exposiciones de Santo Domingo sumó 985 visitas, el Museo Taurino 931, Monumenta Salmanticae 744, el Museo del Cerro de San Vicente 330, el Centro de Interpretación de las Murallas 224, el Museo del Comercio 155 y el DA2 un total de 152. La Casa Museo Unamuno también fue muy visitada, con 739 personas, mientras que la Filmoteca de Castilla y León atrajo a 133.

Con esta iniciativa, el consistorio salmantino acercó a la ciudadanía y a los visitantes el rico patrimonio histórico, cultural e institucional de Salamanca, consolidando la Jornada de Puertas Abiertas como una de las actividades más participativas de las Ferias y Fiestas.