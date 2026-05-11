Cerca de 2.000 escolares se forman en términos de ahorro y eficiencia en el Aula de las Energías del Parque Botánico de Huerta Otea

Conocer y experimentar hábitos de eficiencia y ahorro energético. Este es el objetivo de los talleres organizados por el Ayuntamiento de Salamanca en el Aula de las Energías del Parque Botánico de Huerta Otea. De esta manera, la ciudadanía puede aprender así a “contribuir a la construcción de una Salamanca aún más saludable”.

Con estas palabras, María José Coca, concejala de Medio Ambiente, ha presentado este lunes la extensión de estos talleres durante el periodo estival. Así, a lo largo de este tiempo, las visitas guidas estarán orientadas a entidades sociales de la ciudad, escuelas de español y estudiantes de la Universidad de Salamanca (USAL) y de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

De esta forma, se da continuidad a la programación de actividades que han llevado a cabo en el Aula de las Energías y zonas verdes durante el curso escolar, con cerca de 2.000 participantes de una treintena de centros educativos. “Hacer pedagogía es la mejor manera para seguir contribuyendo a hacer de Salamanca una ciudad más sostenible”, explica la edil en su intervención, realizada durante la visita de los alumnos del Centro de Formación Profesional Rodríguez Fabrés.

Tal y como detalla, la interactividad es una de las claves de este espacio, con una representación de una cocina y un baño, así como pantallas táctiles que muestran los consumos de luz y agua de los diferentes electrodomésticos y elementos sanitarios de una vivienda, a la vez que el gasto o ahorro que supone el hacer un uso más o menos responsable de los mismos. “De esta forma, se busca la reflexión y se plantean cuestiones para generar debate, utilizando el juego como herramienta pedagógica”, concluye Coca.

Programa de educación ambiental en el Aula de las Enerqías.

Por otro lado, el Aula de las Energías cuenta también con 18 paneles en los que se explican los distintos tipos de energía, las formas de obtenerla, la diferencia que existe entre las denominadas renovables y las que no lo son, cómo se puede generar electricidad y los pros y contras de cada una de ellas, entre otras cuestiones. El edificio cuenta además con aportación de energía solar fotovoltaica para el suministro eléctrico del parque y un ejemplo de la energía solar térmica con la instalación de un convector solar parabólico y otro plano con sistema de drenaje.

Para reforzar la difusión de esta información y ampliar la concienciación social, el Aula de las Energías dispondrá próximamente de una nueva página web en la que se recogerá un recorrido guiado con fichas didácticas, una zona interactiva para descubrir el ahorro que se puedo lograr con cada gesto, cómo interpretar la factura de la luz y cómo funciona una instalación fotovoltaica. “Invitamos a todo el mundo, no solo a los salmantinos sino también a los turistas que se acercan a la ciudad de Salamanca a que visiten este Aula de las Energías”, añade la concejala, dejando así claro que las actividades también se podrán reservar a través de la página web.

Según apuntan desde el ayuntamiento, lo que más suele sorprender de las visitas son los ejemplos prácticos que se enseñan en relación diferentes electrodomésticos, tanto en el uso de agua como en el uso de luz: “Suelen irse muy satisfechos, principalmente pueden ver en la práctica cuál es la finalidad de toda esa explicación teórica de la eficiencia energética”.