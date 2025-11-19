Cerca de 26 millones de euros para crear el Distrito Tecnológico 'Sendero de las Cregas': "Es un gran día para el futuro de Salamanca"

"Es un gran día para el futuro de Salamanca". Así lo ha destacado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras firmar el protocolo de colaboración para el desarrollo del Distrito Tecnológico 'Sendero de las Cregas' con el alcalde, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado. El gobierno autonómico que lidera invertirá casi 26 millones de euros en el proyecto que se desarrollará en el antiguo emplazamiento de Mercasalamanca, en el barrio de Garrido, cedido por el Ayuntamiento tras una inversión de 11 millones.

El Distrito Tecnológico va a ser "un ecosistema de innovación, emprendimiento y creación de empleo y retención y atracción del talento", ha añadido. En él se erigirán dos edificios, uno de los cuales acogerá el nuevo campus de la Universidad de Salamanca. "Las ingenierías se van a ver reforzadas. También Matemáticas, Física y las titulaciones demandadas por las empresas tecnológicas", ha mantenido Juan Manuel Corchado. La construcción permitirá igualmente impulsar nuevos estudios y laboratorios, como el de informática forense.

"En este nuevo ecosistema, vamos a tener estudiantes que van a disponer de un espacio de formación y donde emprender en colaboración con empresas de la provincia. Es algo novedoso que no tienen otros campus de España", ha continuado diciendo. Esta iniciativa pionera podría inspirar al resto de facultades y titulaciones de la Universidad de Salamanca: "Queremos que sea el primer paso para que sepan que la forma de aprender puede adaptarse para que la inserción en el mundo laboral sea mucho mejor".

Firma del protocolo de colaboración para el desarrollo del Distrito Tecnológico

El edificio de la institución también acogerá la Escuela de Doctorado. De los 3.500 estudiantes que la USAL ha logrado tener en dicho grado académico, más de la mitad son extranjeros, lo que la convierte en una de los campus "más internacionales de España y del mundo". Para seguir atrayendo a esos alumnos, se les formará en otros idiomas. "Vamos a crear espacios conjuntos con universidades extranjeras", ha anunciado. Corchado ha viajado recientemente a China para estrechar lazos con el gigante asiático y el vicerrector Raúl Sánchez se encuentra en Vietnam.

"Polo de referencia en nuestro país"

El nuevo campus de la Universidad de Salamanca será un ejemplo a seguir, mientras que la capital del Tormes se convertirá, en palabras de Alfonso Fernández Mañueco, en un "polo de referencia en nuestro país". "Hoy se da un gran paso en la ciudad para albergar proyectos empresariales vinculados a la ciencia o la investigación", ha continuado diciendo tras agradecer a Carlos García Carbayo su labor: "Esa apuesta que ha hecho por el talento y la tecnología es un acierto. Desde la Junta vamos a estar siempre a vuestro lado en este tema tan importante".

El alcalde de Salamanca, por su parte, ha reiterado que el Distrito Tecnológico 'Sendero de las Cregas' no es un parque empresarial al uso y que se ha concebido como un centro de referencia regional, aunque tendrá un impacto local en la retención del talento y en la creación de empleo cualificado, e internacional en la atracción de investigadores, estudiantes e inversores. Por ello, ha reivindicado el refuerzo de las frecuencias de la estación de tren, cercana al antiguo solar de Mercasalamanca.

Fruto de un trabajo de años

El Distrito Tecnológico 'Sendero de las Cregas' es fruto de un trabajo iniciado hace varios años, según ha recordado el presidente de la Junta de Castilla y León. El primer protocolo firmado por el gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad posibilitó la creacción de la incubadora Abiolnnova, el Centro Tormes Plus y la primera fase del Puerto Seco, entre otros ejemplos. Este acuerdo inicial se reforzó y amplió con un segundo documento lanzado en 2024. "Hoy avanzamos en la materialización", ha afirmado.