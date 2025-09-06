Cerca de 28.000 aspirantes opositan para una plaza en la Guardia Civil

Un total de 27.614 personas participan este sábado en las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos para optar a una de las 3.118 plazas ofertadas en la última convocatoria de la Guardia Civil. Las pruebas se realizan de forma simultánea en 20 sedes distribuidas por toda España.

De la cifra total de aspirantes, 8.936 son mujeres, lo que representa un 32,36%. En cuanto a su nivel de formación, destacan 9.754 titulados universitarios, entre los que hay 980 con máster y 15 con doctorado. La edad media de los opositores es de 27 años.

El proceso de selección consta de cuatro fases: conocimientos, pruebas físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para la primera de ellas, la Guardia Civil ha habilitado sedes en 12 comunidades autónomas, incluyendo ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, y Las Palmas de Gran Canaria, entre otras.

Los candidatos que superen la fase de conocimientos serán convocados para las pruebas físicas, que incluyen un circuito de agilidad, una prueba de resistencia de dos kilómetros, un test de fuerza con flexiones y una prueba de natación de 50 metros.

Finalmente, los aspirantes que completen con éxito el proceso de concurso-oposición se formarán en las academias de Baeza (Jaén) y Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional y realizarán 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo antes de convertirse en guardias civiles.