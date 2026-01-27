Cerca de 300 animales fueron recogidos de las calles de Salamanca por el Centro de Protección Animal durante 2025

El Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Salamanca (CPA) trabaja sin descanso cada día. No puede ser de otra manera cuando se encargan de recoger, cuidar y mantener a todos los animales perdidos o abandonados en la capital charra. Y, también, promover su adopción, lo que convierte al CPA en el encargado de garantizarles una segunda vida. Una nueva oportunidad.

Durante 2025, los datos recogidos por el Ayuntamiento consultados por SALAMANCA24HORAS, revelan que hasta 122 animales (55 perros y 66 gatos) del Centro fueron adoptados. A estos datos, hay que sumar las adoptaciones a través de protectoras, 30 perros y 31 gatos más, lo que supone que hasta 85 perros y 97 perros. Así, 182 animales encontraron un nuevo hogar en Salamanca ciudad. Estas adoptaciones se desarrollaron, además, con una constancia similar a lo largo de todo el año, en especial en el caso de los perros.

Soprendentemente, no se notó la "campañana navideña" en el año pasado. A pesar de la constante preocupación que existe con que en estas fechas se regalen mascotas, y luego puedan ser abandonados una vez se pierde la ilusión inicial, ni enero ni diciembre de 2025 fueron los meses en los que más animales se adoptaron, con ocho perros (entre los del CPA y protectoras) y siete gatos (todos del CPA) en enero y cuatro perros y cuatro gatos en diciembre.

El mes que más llama la atención es febrero, en el que 20 gatos fueron adoptados a través del Centro y otros 18 lo hicieron mediante las protectoras de la ciudad. Es un dato muy significativo, porque en el resto de 2025 ningún mes llegó a las diez adoptaciones gatunas e incluso varios ningún gato abandonó las protectoras. En el caso de los perros, los meses de mayores adoptaciones son marzo (diez del CPA y dos de protectoras) y junio (nueve del CPA y siete de protectoras).

Pero el Centro de Protección Animal, que como revelan los datos es la vía preferente de adopción para los salmantinos, tiene otras muchas labores a lo largo del año. Labores que también lanzan cifras significativas. De hecho, desde el servicio atendieron durante el año pasado hasta 410 avisos. Los motivos que llevan a estos avisos pueden ser variados, desde ser testigo de la presencia de un animal en la calle, que puede estar perdido o haber sido abandonado, hasta tener en casa una mascota que ya no se quiere. En cuanto esta última posibilidad, "antes que abandonarlo, esto es lo que intentamos fomentar", aseguran fuentes municipales.

En el Centro, también hay un sin fin de idas y venidas de animales: en 2025, 97 animales fueron devueltos a sus hogares tras haberse extraviado, 66 perros y 31 gatos; mientras que ocho animales fueron acogidos de forma temporal fuera del CPA en algún momento antes de regresar al Centro; y, lamentablemente, 29 animales fallecieron. Además, aunque los perros y los gatos son los animales más frecuentes, el CPA también recogió el pasado año una cobaya y seis canarios.

Cerca de 300 animales son los animales recogidos, entre los que destacan 113 perros (30 de ellos, un 27 por ciento, procedentes de la caza) y 140 gatos. En el mes de marzo, el Centro tuvo que recoger hasta a 20 perros, el mes que más (también él mes que más perros se adoptaron), aunque seguido muy cerca por septiembre con 18 perros. En el caso de los gatos, destacan las 35 de junio y los 23 de agosto que, sumados a los 14 de julio y los 18 de septiembre, refleja mayor presencia de gatos en las calles en los meses de verano.

Tras todas estas recogidas de animales, pero también después de las muchas adopciones, los fallecimientos y las devoluciones, el 2025 culminó con una ocupación en el Centro de Protección Animal de tan solo 13 perros y 42 gatos, datos que avalan el enorme trabajo del CPA por garantizar un nueva vida a los animales que llegan hasta ellos.