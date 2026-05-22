Cerca del 75 por ciento de las operaciones se cancelan en el hospital de Salamanca este viernes

La huelga médica sigue ocasionando estragos en Salamanca y provincia. En la jornada de este viernes, 22 de mayo, han sido un total de 224 médicos en huelga de 943 disponibles en la Gerencia de Atención Especializada, mientras que han sido 31 de 433 en el caso de la Gerencia de Atención Primaria. En el conjunto han sido un 18,42 por ciento, por lo que ha subido ligeramente con respecto a otros días donde orbitaba en el 15 por ciento.

Con respecto al número estimado de consultas canceladas en Atención Primaria han sido unas 770, muy inferior si se compara a otras provincias como Burgos donde han sido unas 1.246 o León que ha ascendido hasta los 2.214.

Cabe destacar que las operaciones canceladas han ascendido hasta el 74 por ciento, siendo un total de 64. Además, 171 pruebas diagnosticadas no se han podido realizar y 462 consultas externas también han tenido que anularse.