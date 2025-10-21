Más de mil escolares de Salamanca se sumergen en la tecnología con los talleres STEAM del Centro Tormes+

La apuesta del Ayuntamiento de Salamanca por la formación en nuevas tecnologías continúa en el Centro Tormes+. Unos 1.751 escolares de la ciudad participarán durante los meses de octubre y noviembre en los talleres 'STEAM Coles', una iniciativa diseñada para acercar la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas a los más jóvenes.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez ha visitado este martes el Centro Tormes+ para conocer de cerca el desarrollo de estos talleres, que incluyen actividades de robótica, drones, impresión 3D, realidad virtual y programación.

En concreto, un total de 867 escolares de 11 centros educativos asistirán a los 59 talleres programados para estos dos meses. Estos se suman a los 884 alumnos de 24 colegios que ya participaron en 81 talleres durante el curso pasado, hasta el mes de mayo.

Durante su visita, Pedro Martínez también ha asistido a las sesiones de los cursos de la Escuela de Emprendimiento, desarrollados en colaboración con la Fundación INCYDE, que buscan dinamizar el tejido económico de la ciudad:

'Reactiva tu futuro': Dirigido a una veintena de jóvenes menores de 30 años, este curso se enfoca en fortalecer el conocimiento y las habilidades digitales para aplicarlas en la creación o consolidación de un proyecto de emprendimiento. 'Emprende y avanza': Un programa de apoyo al tejido empresarial en el que participan 25 empresas y pymes de Salamanca. La formación busca fortalecer sus capacidades de gestión, orientándolas hacia la continuidad de negocios o la implementación de planes de sucesión.

La Escuela de Emprendimiento, nacida en 2024, tiene como meta fomentar la creación de empleo juvenil a través de la formación en el ámbito de Salamanca Tech, facilitando que proyectos académicos innovadores se transformen en empresas y permitan a los jóvenes desarrollar su proyecto de vida en la ciudad.

Los talleres escolares y la Escuela de Emprendimiento son solo una parte de la intensa programación del Centro Tormes+ para el último trimestre del año. El centro ofrece numerosas capacitaciones en sus dos principales áreas: