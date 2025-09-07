Cerca de un centenar de vehículos clásicos compiten en Salamanca en la IV Concurso de Elegancia

Una de las citas esencials del programa de Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega ha tenido lugar este domingo: la IV edición del Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos Ciudad de Salamanca. Este certamen, organizado por el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS), ha comenzado el paseo arbolado junto a Iglesia Nueva del Arrabal, a las 10:30 horas.

El certamen ha contado con una destacada participación local y regional que superaba los 70 automóviles preinscritos y, como ya se preveía, ha quedado cerca de alcanzar el centenar. Entre las categorías en concurso han figurado vehículos de época, veteranos, superdeportivos, camiones y motocicletas. El jurado ha estado formado por representantes del MHAS y de los clubes participantes.

Este año, la gran novedad ha sido la presencia de siete vehículos procedentes de Portugal, fruto de la colaboración con el Grupo Montes de Clássicos y el Clube de Automóveis Clássicos de Macedo de Cavaleiros, que han elegido Salamanca como destino de su “Ruta Transfronteriza”. Modelos como el Peugeot 404 Pickup de 1982, el FIAT 124 Spider de 1969 o el Volvo 122 de 1960 añadirán un acento internacional a la exposición.

Con el respaldo del Ayuntamiento y la colaboración de los principales clubes de la ciudad y provincia, el Concurso de Elegancia se reafirma como un encuentro cultural y festivo que une historia, patrimonio y pasión por el motor a orillas del Tormes.

