La ceremonia de las Medallas de Oro 2025 en Salamanca ensalzan y reconocen la importancia de todas las amas de casa

La ceremonia de la entrega de Medallas de Oro 2025 ha sido una de las más sentidas de los últimos años. Por un lado, un bonito homenaje a las amas de casa, un papel que a lo largo de la historia ha recaído en la figura femenina. Mujeres valientes, con garra, con coraje y con mucho amor para brindar lo mejor a sus seres más queridos. Por otro lado, se ha dedicado unos minutos para recordar y también homenajear a dos hombres, reconocidos a la par que queridos en nuestra ciudad, que lamentablemente han fallecido en estos dos últimos meses: Sebastián Battaner, que fue presidente de Caja Duero, y Silvestre Sánchez Sierra, empresario hostelero.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha sido el encargado de presidir esta gala donde se han entregado dos medallas: a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la ciudad y una doctora que figura entre las mejores de España, la hematóloga María Victoria Mateos.

Carbayo ha señalado desde un principio que las Medallas de Oro de este año rinden homenaje al papel de la mujer “en sentido amplio”. Haciendo referencia a esta asociación, expresó que fueron unas “pioneras” que crearon "un refugio para miles de salmantinas que no tenían otro modelo: escucharon, alentaron, ayudaron frente a la soledad, la violencia machista o los problemas económicos y familiares. Y lo hicieron con una capacidad económica modesta, basada en el voluntariado, pero con una grandeza moral y una ilusión ilimitadas".

El alcalde ha valorado que esta asociación haya "educado a generaciones enteras en igualdad y responsabilidad", aseverando que "Salamanca tenía una deuda con este colectivo". Su discurso se ha basado en el agradecimiento: “Gracias por ser vanguardia cuando ser vanguardia era poco menos que una locura. Primero con María Luisa Oliete, presidenta de la asociación durante dos décadas, y posteriormente con Gracia Sánchez, que sigue al frente de la misma hoy en día. Una mujer, por cierto, incansable con una vocación de servicio público admirable y que, a pesar de los años que no aparenta, mantiene una vitalidad y una ilusión ejemplares”.

Acto de entrega de las Medallas de Oro de Salamanca 2025

Al recoger la medalla, en nombre de la Asociación de Amas de Casas, Consumidores y Usuarios, su presidenta Gracia Sánchez ha señalado que se trata de un homenaje a aquellas mujeres que “tanto dieron y tan poco recibieron”, a todas aquellas amas de casa de la década de los 70 y 80 principalmente, que se encontraban en condiciones precarias, y a las que atendió esta asociación, ya que no había ninguna otra que las escuchara. Esta asociación fue para ellas un refugio, explica, en la que confiaban y a la que le contaban todo tipo de problemas, desde violencia de género o doméstica, hasta los coqueteos de sus hijos con las drogas u enfermedades familiares.

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ha señalado que también fueron pioneras en la defensa de los derechos de los consumidores incluso antes de que se aprobara la ley que los amparaba en 1984. También ha hecho un recordatorio al papel fundamental de las mujeres rurales, que aparte de atender la casa tenía que ayudar en las labores del campo y la atención del ganado.

Durante su discurso, Gracia ha sido muy generosa relatando su vida dedicada, dijo, "exclusivamente al marido y a la familia, olvidando su propia vida y sus sueños". Ella durante años se ha dedicado a ayudar a otras mujeres: "Hemos trabajado mucho y con muy pocos recursos. Ha sido una carrera difícil pero nos sentimos orgullosas por haberle dado voz aquellas mujeres anónimas".

Acto de entrega de las Medallas de Oro de Salamanca 2025

La hematóloga, María Victoria Mateos ha sido la otra mujer reconocida esta noche, con una impecable trayectoria y "un espejo en el que mirarse", según ha descrito el alcalde de Salamanca.

La premiada ha reconocido que “Salamanca ha sabido siempre crear escuela, no solo transmitiendo conocimientos, sino generando una forma de hacer las cosas con rigor, con reflexión y con un profundo sentido de responsabilidad hacia la sociedad". Un espíritu, ha dicho, que "ha guiado mi trayectoria y la de muchos profesionales formados en esta ciudad".

Esta medalla se la ha dedicado a los pacientes y a sus familias, esos que "enseñan cada día la importancia de la esperanza, la confianza y la resiliencia". Este reconocimiento también es un "estímulo para mirar al futuro. Vivimos tiempos de avances científicos extraordinarios, pero también de grandes desafíos humanos y sociales", ha concluido.