Cerrada durante tres meses la pasarela peatonal entre La Fontana y el polígono El Tormes

El cierre comenzará este miércoles, 4 de marzo, por obras en la red de abastecimiento

Pasarela que conecta La Fontana con el polígono industrial 'El Tormes'
Pasarela que conecta La Fontana con el polígono industrial 'El Tormes' | Andrea Mateos

La pasarela peatonal que conecta la urbanización La Fontana con el polígono industrial El Tormes permanecerá cerrada al tránsito a partir de este miércoles, 4 de marzo, debido a trabajos en la red de abastecimiento.

Pasarela que conecta La Fontana con el polígono industrial 'El Tormes'
Pasarela que conecta La Fontana con el polígono industrial 'El Tormes'

La actuación obligará a cortar completamente el paso de peatones.

Dichos trabajos se prolongarán durante un periodo estimado de tres meses.

Pasarela que conecta La Fontana con el polígono industrial 'El Tormes'
Pasarela que conecta La Fontana con el polígono industrial 'El Tormes'

También te puede interesar

Lo último

stats