Cerrada durante tres meses la pasarela peatonal entre La Fontana y el polígono El Tormes

Pasarela que conecta La Fontana con el polígono industrial 'El Tormes'

La pasarela peatonal que conecta la urbanización La Fontana con el polígono industrial El Tormes permanecerá cerrada al tránsito a partir de este miércoles, 4 de marzo, debido a trabajos en la red de abastecimiento.

La actuación obligará a cortar completamente el paso de peatones.

Dichos trabajos se prolongarán durante un periodo estimado de tres meses.