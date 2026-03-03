Cerrada durante tres meses la pasarela peatonal entre La Fontana y el polígono El Tormes
El cierre comenzará este miércoles, 4 de marzo, por obras en la red de abastecimiento
La pasarela peatonal que conecta la urbanización La Fontana con el polígono industrial El Tormes permanecerá cerrada al tránsito a partir de este miércoles, 4 de marzo, debido a trabajos en la red de abastecimiento.
La actuación obligará a cortar completamente el paso de peatones.
Dichos trabajos se prolongarán durante un periodo estimado de tres meses.
