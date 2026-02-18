Cerradas varias zonas verdes de Salamanca desde las 12:00 horas por alerta de viento

El Ayuntamiento de Salamanca ha decretado este miércoles el cierre de varias zonas verdes de la ciudad ante la alerta por fuertes rachas de viento, con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones y prevenir posibles accidentes por caída de ramas.

La medida entra en vigor a partir de las 12:00 horas y permanecerá activa hasta que remitan las condiciones meteorológicas adversas y no exista riesgo para la población.

Se cerrarán la zona Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

El Consistorio recuerda que los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines están a pleno rendimiento para poder atender los avisos que pudieran registrarse.