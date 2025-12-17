Cerrado durante este jueves el Servicio de Atención Ciudadana del Centro Julián Sánchez 'El Charro'

El Servicio de Atención Ciudadana en el centro municipal El Charro estará cerrado durante toda la jornada de este jueves 18 de diciembre por labores de mantenimiento.

El Ayuntamiento de Salamanca informa que las personas que tengan que realizar trámites que no puedan esperar, tienen a disposición otros centros municipales de la ciudad: Trujillo (plaza de Trujillo) y Victoria Adrados (avenida de Villamayor, 71), el centro de mayores Trastormes (calle Francisco Maldonado) y las dependencias de la calle Íscar Peyra, 24.