Cerrados los parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela por las fuertes rachas de viento

Las fuertes rachas de viento previstas para este jueves 23 de abril han obligado al Ayuntamiento de Salamanca ha llevar a cabo medidas preventivas como el cierre de determinadas áreas que pueden suponer un riesgo para la ciudadanía.

En concreto, se ha decidido cerrar la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras. Y así permanecerán hasta que las rachas de viento remitan y no exista el riesgo de caída de ramas.

Asimismo, el consistorio desaconseja transitar por las zonas verdes donde pueda haber dicho riesgo y recomienda extremar las precauciones para protegerse del viento.

En el caso de contar con terrazas, balcones y azoteas, aconseja retirar los elementos que se encuentren en allas.