Cerrados parques y zonas arboladas en Salamanca por riesgo de caída de ramas

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha este 26 de abril una serie de medidas preventivas ante la alerta por fuertes rachas de viento previstas durante la jornada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones.

Desde el mediodía, se van a cerrar varias zonas arboladas y parques de la ciudad como medida de precaución. Entre ellos se encuentran la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y el Jardín de los Gozos y las Sombras.

Estas áreas permanecerán cerradas hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y desaparezca el riesgo de caída de ramas u otros elementos que puedan suponer peligro para la población.

El Consistorio ha pedido a los ciudadanos extremar la precaución durante las próximas horas, mientras tanto, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines permanecen operativos y en alerta para atender cualquier incidencia derivada del temporal.