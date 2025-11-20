El 'Certamen de Seguridad y Salud Laboral para escolares' tendrá tres premios: deben ser el reflejo de los principios preventivos básicos

Con el objetivo de sembrar la cultura de la prevención desde la infancia, la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de Educación, ha convocado un nuevo certamen escolar sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Bajo la premisa de que "los niños de hoy serán los trabajadores y empresarios del mañana", la iniciativa busca fomentar comportamientos seguros y saludables entre la población más joven de la Comunidad.

El concurso está dirigido a alumnos de todos los niveles educativos no universitarios de Castilla y León: desde Educación Primaria hasta cursos de especialización y Educación Especial.

La convocatoria establece un total de siete categorías de participación, que abarcan desde Educación Primaria hasta Bachillerato, Formación Profesional y Centros Rurales Agrupados. La séptima categoría, "Mejor Iniciativa por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo", premiará las actividades que los centros educativos hayan desarrollado con motivo de la celebración del pasado 28 de abril.

Los trabajos presentados deben ser originales, inéditos y estar relacionados con la seguridad y salud laboral. El jurado valorará especialmente:

La originalidad en el tratamiento de los elementos preventivos.

El reflejo de los principios preventivos básicos.

El grado de dificultad y su aplicación a otros ámbitos de la sociedad.

Para las seis categorías de alumnos, los participantes podrán presentar creaciones artísticas o creativas como:

Carteles y Collages

Juegos y Maquetas

Figuras y Cómics

Vídeos (con una duración máxima de 5 minutos)

Se concederán tres premios por cada una de las seis categorías, consistentes en una Tablet para cada alumno ganador (individual o grupal, de 2 a 4 estudiantes).

Además, el centro docente de los ganadores en estas seis categorías recibirá una cámara de videoconferencia 360º. El centro que gane la categoría de "Mejor Iniciativa" se hará con un ordenador portátil. Todos los participantes, incluidos alumnos, profesores y centros, recibirán un diploma acreditativo por su labor.

Los centros educativos son los responsables de formalizar la solicitud de participación de sus alumnos a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León o el Portal de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

El plazo para la presentación de solicitudes y la recepción de los trabajos finaliza el 23 de enero de 2026. Los trabajos físicos deberán remitirse por correo postal o presentarse en la Oficina Territorial de Trabajo de la provincia correspondiente.