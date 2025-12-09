CESM denuncia públicamente al jefe de Traumatología del hospital de Salamanca por “estar desarrollando actividades que van contra el derecho a huelga”

La Confederación Estatal del Sindicato Médico, CESM, ha denunciado ante este medio que el jefe de Traumatología, Juan Blanco, no está permitiendo ejercer el derecho a huelga a algunos de los facultativos del servicio.

En palabras de Ángel Bajo, presidente de CESM Salamanca, ha explicado que “vamos a denunciarlo como siga así porque está obligando a trabajar al personal y está desarrollando actividades que no corresponde y que van en contra del derecho a la huelga”.

Además, según ha expuesto el representante del sindicato “lo vamos a denunciar si no se reconduce la situación ya que está impidiendo que la gente se declare en huelga”. Por otro lado, también han hecho público que “el jefe está poniendo pegas y problemas”.

Una primera de las cuatro jornadas de huelga que se esperan en Salamanca que de momento ha tenido esta incidencia y en la que habría la mitad de los quirófanos cerrados según ha declarado Ángel Bajo a SALAMANCA24HORAS.