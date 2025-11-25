El CGPJ revisará este miércoles la propuesta de la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará este miércoles sobre la propuesta de nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, tras la salida de Álvaro García Ortiz a raíz de su condena por el Tribunal Supremo.

Pleno extraordinario para emitir el informe de idoneidad

Según informó el CGPJ, se celebrará un Pleno extraordinario a las 12.00 horas para cumplir con este trámite legal, solicitado por el Gobierno este martes. El objetivo del encuentro será emitir un informe sobre la idoneidad de Peramato, en el que se valorará si cumple los requisitos legales y si existe alguna causa de ineligibilidad. Entre ellos, que la candidata sea un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que la renuncia presentada por García Ortiz el pasado lunes permitió iniciar el procedimiento para su relevo.

Siguiente paso: comparecencia en el Congreso

Una vez emitido el informe del CGPJ, Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde el órgano parlamentario realizará su examen sobre la candidata. Sin embargo, se trata de un trámite legal: ni el informe del CGPJ ni la opinión de la Comisión de Justicia son vinculantes.

Nombramiento final por el Rey

Tras cumplirse estos pasos, el Rey formalizará el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado, a propuesta del Consejo de Ministros, completando así el relevo tras la salida de García Ortiz.