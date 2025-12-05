Chamberí y Pizarrales encabezan las nuevas obras de renovación de la red de agua

El Ayuntamiento de Salamanca sigue adelante con su plan para modernizar la red de abastecimiento de agua en varios barrios de la ciudad, con el fin de evitar averías y garantizar un mejor servicio a los vecinos.

Las últimas obras han arrancado en las calles Gil González Dávila y César Real de la Riva, en el barrio de Chamberí. Estos trabajos se enlazan con las renovaciones realizadas en la pasada legislatura en Bernardo Dorado y Conde Vallellano. Además, se intervendrá próximamente en las calles San Matías, Santa Rosa de Lima, San Ernesto, Teso de Buenavista y León de Pizarrales. El proyecto cuenta con una inversión de 369.310,09 euros y comprende la sustitución de 1.016 metros de tuberías.

Durante este año ya se han renovado redes de agua en calles de los barrios Blanco, Chamberí, Chinchibarra, La Vega, Pizarrales, Prosperidad y Vidal, así como en la calle Gran Capitán y el paseo de la Estación. En estos momentos continúan las obras en la zona de El Rollo.

Con todo ello, la renovación comprometida durante el actual mandato supera los 15,6 kilómetros de tuberías en 74 calles, lo que supone una inversión cercana a los 4,8 millones de euros. A esta cantidad se añade la inversión realizada en el mandato anterior, cuando se sustituyeron cerca de 21,5 kilómetros de redes en 106 calles, con un presupuesto que superó los 8,7 millones.

La puesta en marcha del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017 ha permitido ahorrar más de 18,8 millones de metros cúbicos de agua, una cifra superior al consumo previsto para toda la ciudad durante 2024.

Además, la renovación de la red y la regulación inteligente de la presión han contribuido a reducir de forma notable las averías. En 2024, las roturas descendieron un 17,4% respecto al año anterior y un 56,1% si se compara con 2017, año en el que se implantó el GAP. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 49 roturas, un 43% menos que antes de la implantación del sistema.