Charlas sobre menopausia y climaterio, exposiciones sobre mujeres en la historia y encuentros interculturales por la semana de la mujer de FEVESA

La Asociación de Vecinos de Salamanca ha preparado diferentes actividades del 2 al 6 de marzo de 2026 para celebrar el Día Internacional de la Mujer, una agenda en la que habrá exposiciones, talleres y encuentros interculturales para así visibilizar el papel de las féminas en la historia.

Del 2 al 6 de marzo se podrá visitar “Mujeres en la historia. ‘Rompiendo el silencio: el susurro al grito’”, en horario de mañana y tarde, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Por otro lado, también habrá un taller de creación de carteles y pancartas el 3 de marzo a las 18:00 horas, acto que se celebrará en la sede de FEVESA en la plaza Maestro Luna, número 11.

Asimismo, para el miércoles, 4 de marzo de 2026, se celebrará la charla-taller dirigidas a mujeres en etapa de climaterio y menopausia para así “entender esta etapa para cuidarte mejor”. Esto se celebrará a las 19:00 horas.

Del mismo modo, el viernes, 6 de marzo de 2026 a las 12:00 horas, habrá un encuentro intercultural de mujeres titulado “Mujeres del Mundo: diversidad, resistencia y lucha por la igualdad”. Ese mismo día habrá lecturas de manifiestos y reparto de marcapáginas y lazos por el barrio.