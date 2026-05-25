El Charro se prepara para ganar confort térmico y ahorrar energía

El Centro Municipal Integrado El Charro afrontará una importante renovación para mejorar el confort térmico y reducir el consumo energético. El proyecto, financiado con fondos FEDER y vinculado en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Esta inicitiva contará con una inversión cercana a 800.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación más destacada será la instalación de toldos automatizados con sensores en la fachada acristalada que da a la plaza de la Concordia. La lona microperforada absorberá la radiación solar antes de que atraviese el cristal, logrando drenar hasta el 97% del calor y reducir más de un 40% la temperatura interior durante el verano. El material será 100% reciclable y resistente a vientos de hasta 110 kilómetros por hora.

El proyecto también incluye una nueva caldera de mayor potencia, mejoras en la distribución del aire caliente, renovación integral de la iluminación con tecnología LED y la creación de nuevas zonas verdes con una bancada de granito y la plantación de un gran magnolio. Todo ello permitirá reducir entre un 15 y un 25% la factura energética anual.