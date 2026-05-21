La Chinchibarra sumará 100 árboles y un nuevo espacio de ocio infantil sostenible

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado por 265.879 euros las obras para crear un parque infantil naturalizado en el paseo de los Olivos y ampliar el bosque urbano del parque de la Chinchibarra. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto contempla la creación de un nuevo parque infantil naturalizado junto a la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, con dos áreas de juego diferenciadas por edades. Los elementos estarán fabricados en madera natural y rodeados de vegetación para ofrecer un espacio más sostenible, seguro y adaptado al entorno.

Entre las principales novedades destacan la instalación de grandes juegos tipo “mikado”, pensados para fomentar el equilibrio y la actividad física, así como una zona específica para los niños más pequeños centrada en la creatividad y la experimentación.

La actuación también mejorará la accesibilidad y la seguridad del entorno, con la renovación del carril bici, nuevo pavimento sostenible fabricado con materiales reciclados, iluminación eficiente y la instalación de bancos, papeleras y una fuente bebedero.

Además, el proyecto reforzará la infraestructura verde del barrio con la plantación de 100 nuevos árboles y 1.700 plantas arbustivas, contribuyendo a mejorar la calidad del aire, reducir el efecto isla de calor y crear un entorno más saludable y agradable para los vecinos.

Esta intervención forma parte del plan ‘CoNEcta Salamanca’, financiado en un 60% con fondos europeos FEDER, cuyo objetivo es impulsar la renaturalización urbana, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida en los barrios del noreste de la ciudad.