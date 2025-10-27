El CIAM de Salamanca recibe el galardón “Profesionalidad y Compromiso” de la Fundación Diagrama

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca ha sido distinguido con uno de los Galardones “Profesionalidad y Compromiso” que otorga la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. Este reconocimiento premia la dedicación, esfuerzo y compromiso social del CIAM, clave en la promoción de la igualdad y la atención a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Integrado en la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, el CIAM desarrolla su labor desde la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, ofreciendo atención integral social, psicológica y jurídica, con especial énfasis en las víctimas de violencia de género. Además, impulsa la participación femenina en la sociedad, previene situaciones de desigualdad y sensibiliza sobre la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

Entre sus iniciativas destaca la Escuela Municipal de Igualdad, premiada por la Federación Española de Municipios y Provincias por su labor en la prevención de la violencia contra las mujeres.

La Fundación Diagrama, que desde 1991 trabaja en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, reconoce con este galardón el compromiso humano y profesional del CIAM, consolidando su papel como referente en la promoción de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.