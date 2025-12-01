El CIAM de Salamanca recibe el galardón ‘Profesionalidad y Compromiso’

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca ha sido reconocido con uno de los galardones ‘Profesionalidad y Compromiso’ que otorga la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. Este premio pone en valor la dedicación, el esfuerzo y la implicación social del CIAM, así como su contribución a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

El CIAM forma parte de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades y constituye el eje central del sistema de atención a las mujeres en Salamanca. Desde la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, ofrece un servicio integral que abarca asistencia social, psicológica y jurídica, con especial atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género.

Entre sus principales funciones, el CIAM desarrolla iniciativas para mejorar la posición de la mujer en la sociedad y fomentar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Promueve la participación femenina en distintos sectores, trabaja para prevenir la discriminación por razón de sexo y sensibiliza a la población sobre situaciones de desigualdad y violencia. Además, brinda apoyo psicosocial a familias y personas afectadas por la violencia de género y lleva a cabo los programas contemplados en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades.

Para cumplir con estos objetivos, el CIAM cuenta con distintos servicios: información, orientación y asesoramiento; promoción del asociacionismo femenino; atención integral a mujeres víctimas de violencia de género; y acciones de prevención y sensibilización social. Uno de sus logros más destacados es la Escuela Municipal de Igualdad, reconocida por la Federación Española de Municipios y Provincias con el premio del octavo concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres, en la modalidad ‘Ruptura del silencio’, centrada en sensibilización y prevención.

Por su parte, la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1991, trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, defendiendo y promoviendo los Derechos Humanos. Su misión es desarrollar servicios, programas y centros destinados a prevenir, tratar e integrar a quienes se encuentran en riesgo social, especialmente niños, adolescentes, familias, mujeres y personas dependientes.

La Fundación cuenta con más de 5.000 profesionales, que junto con voluntarios y colaboradores suman un equipo cercano a las 5.400 personas, lo que permite llevar adelante su labor de forma eficiente y cercana. Su modelo de intervención se basa en el bienestar de las personas y de la sociedad, con un enfoque de mejora continua y optimización de recursos, consolidándose como referente en la atención integral a personas en situación de vulnerabilidad.