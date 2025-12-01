Ciberseguridad, arte o promoción del talento juvenil: miles de euros destinados a proyectos estudiantiles de Salamanca

La Junta de Castilla y León se ha fijado como prioridad educativa fomentar los estudios de Formación Profesional con proyectos aplicables a la vida real, además de potenciar el tejido productivo. Así pues, la Consejería de Educación ha impulsado durante este 2025/2026 una serie de proyectos destinados a los jóvenes estudiantes de la región.

En total han sido 39 proyectos los seleccionados, siendo 6 los elegidos en Salamanca de 6 centros educativos diferentes por valor de 74.009 euros en la convocatoria Aula-Empresa Castilla y León, en centros públicos en el curso, además de una subvención de 7.600 euros en un centro concertado. En total han sido 7 los proyectos que verán como cogen forma poco a poco.

El primero de ellos ha sido el IES Venancio Blanco, en el que ha sido seleccionado por “Python para la automatización de operaciones e ciberseguridad en el sector productivo de Castilla y León” con 10.000 euros; al IES Fernando Rojas por “Proyecto Miradas: mirando la infancia desde el arte y el juego libre” con otros 10.000 euros; al CIFP Río Tormes por “Simulador VR de Track y Balance de rotores de helicóptero” con 10.000 euros; a la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales por “Promoción del talento juvenil como vía de innovación en el desarrollo comunitario” con 8.000 euros; al IES Fernando de Rojas con otros 8.000 euros por “Promoción del talento juvenil como vía de innovación en el desarrollo comunitario”; y por último, en el apartado de centros públicos, con otros 8.000 euros el CIFP Río Tormes por “Pastoreo sostenible: drones en la ganadería extensiva”.

Entre los centros concertados, el galardonado ha sido el CIFP Rodríguez Fabrés con 10.000 euros por “Animando el planeta: cuatro historias en 3D por un mundo sostenible”. Además, el IES Diputación Provincial ha recibido 10.000 euros por “Sinergia de sabores y saberes”.

En total, para la provincia de Salamanca se han concedido un total de 81.809 euros de 600.000 euros para toda la comunidad, siendo un 13 por ciento del total de Castilla y León el destinado a la capital del Tormes y la provincia.

Como han destacado desde la institución regional: “En las últimas convocatorias, se ha aumentado significativamente la asignación económica, con el fin de impulsar aún más la colaboración entre centros y empresas, fomentando el desarrollo de actividades de innovación y emprendimiento”.