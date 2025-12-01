Ciberseguridad, arte o promoción del talento juvenil: miles de euros destinados a proyectos estudiantiles de Salamanca

La JCYL ha destinado un total de 600.000 euros para proyectos de la región, aterrizando en Salamanca casi 82.000 euros

CIFP Río Tormes. Google Maps
La Junta de Castilla y León se ha fijado como prioridad educativa fomentar los estudios de Formación Profesional con proyectos aplicables a la vida real, además de potenciar el tejido productivo. Así pues, la Consejería de Educación ha impulsado durante este 2025/2026 una serie de proyectos destinados a los jóvenes estudiantes de la región.

En total han sido 39 proyectos los seleccionados, siendo 6 los elegidos en Salamanca de 6 centros educativos diferentes por valor de 74.009 euros en la convocatoria Aula-Empresa Castilla y León, en centros públicos en el curso, además de una subvención de 7.600 euros en un centro concertado. En total han sido 7 los proyectos que verán como cogen forma poco a poco.

El primero de ellos ha sido el IES Venancio Blanco, en el que ha sido seleccionado por “Python para la automatización de operaciones e ciberseguridad en el sector productivo de Castilla y León” con 10.000 euros; al IES Fernando Rojas por “Proyecto Miradas: mirando la infancia desde el arte y el juego libre” con otros 10.000 euros; al CIFP Río Tormes por “Simulador VR de Track y Balance de rotores de helicóptero” con 10.000 euros; a la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales por “Promoción del talento juvenil como vía de innovación en el desarrollo comunitario” con 8.000 euros; al IES Fernando de Rojas con otros 8.000 euros por “Promoción del talento juvenil como vía de innovación en el desarrollo comunitario”; y por último, en el apartado de centros públicos, con otros 8.000 euros el CIFP Río Tormes por “Pastoreo sostenible: drones en la ganadería extensiva”.

Entre los centros concertados, el galardonado ha sido el CIFP Rodríguez Fabrés con 10.000 euros por “Animando el planeta: cuatro historias en 3D por un mundo sostenible”. Además, el IES Diputación Provincial ha recibido 10.000 euros por “Sinergia de sabores y saberes”.

En total, para la provincia de Salamanca se han concedido un total de 81.809 euros de 600.000 euros para toda la comunidad, siendo un 13 por ciento del total de Castilla y León el destinado a la capital del Tormes y la provincia.

Como han destacado desde la institución regional: “En las últimas convocatorias, se ha aumentado significativamente la asignación económica, con el fin de impulsar aún más la colaboración entre centros y empresas, fomentando el desarrollo de actividades de innovación y emprendimiento”.

