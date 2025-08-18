Cielo gris y olor a quemado en Salamanca por los incendios cercanos

La ciudad ha amanecido este lunes bajo un manto grisáceo y un intenso olor a humo. Esta situación es una consecuencia directa de los incendios forestales que permanecen activos en la provincia de Salamanca y en regiones cercanas como Cáceres (Jarilla), y el norte de Portugal.

Riesgos para la salud

La contaminación generada por el humo de incendios, según expertos en salud ambiental, puede provocar inflamación pulmonar, agravamiento de enfermedades respiratorias como el asma, palpitaciones, fatiga e incluso problemas cardiovasculares, especialmente en personas mayores, niños y personas con enfermedades previas.

Algunos especialistas han llegado a comparar esta exposición con fumar hasta nueve cigarrillos al día.

La magnitud del humo, visible desde el espacio

Una secuencia de imágenes diurnas captadas por el satélite Meteosat, publicada en redes sociales por la Agencia Estatal de Meteorología, muestra claramente la magnitud del humo desplazándose desde el oeste peninsular hacia el interior de la meseta. Las imágenes, correspondientes a los días 15, 16 y 17 de agosto, evidencian el avance continuo de las columnas de humo cubriendo gran parte del oeste de Castilla y León, incluida Salamanca.

Un verano marcado por el fuego

Los incendios forestales de este verano ya han sido calificados como los más devastadores en décadas. Solo en Salamanca se han evacuado a más de 1.500 personas por el avance de las llamas, y cientos de hectáreas de monte han quedado arrasadas.