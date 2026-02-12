Más de cien incidentes por nieve y casi 90 por viento en la provincia de Salamanca este jueves

A pesar de que este jueves no se ha caracterizado, ni mucho menos, por ser un día con protagonismo de nieve en la provincia de Salamanca, lo cierto es que en cotas altas sí se han producido este tipo de precipitaciones, generando también problemas en la población.

Prueba de ellos son los datos de los avisos de Protección Civil y Emergencias que se han ofrecido a última hora del día y donde Salamanca, con 112 incidencias, destaca como la segunda provincia de la Comunidad en problemas con la nieve, solo superada por León.

Donde no ha sido superada es en el ranking de las incidencias por viento, puesto que las 89 que se han registrado, marcan el máximo de toda Castilla y León en este 12 de febrero.

Además, Protección Civil ha atendido también 65 incidencias por lluvia y 27 por avenidas de crecidas de río. En ambos casos, la provincia se sitúa por detrás de León en número de incidencias ocurridas en la comunidad este jueves.